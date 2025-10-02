2 de octubre de 2025
ROSCA LEGISLATIVA
En un clima de tensión e incertidumbre, Magario porotea votos para el endeudamiento
El bloque de Unión por la Patria se reúne esta mañana y la vicegobernadora, Verónica Magario activa contactos con opositores y díscolos internos. La Libertad Avanza ya adelantó su rechazo, mientras la UCR y el PRO condicionan su apoyo a fondos para municipios y al Presupuesto 2026. La convocatoria está, pero nadie asegura que se lleve a cabo la misma.
El Senado bonaerense volvería a sesionar hoy a las 16:00, después de tres meses sin actividad. El eje de la jornada será el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof, un proyecto que genera intensas negociaciones de último momento entre oficialismo y oposición. Sin embargo, como sucede habitualmente en cada convocatoria, nadie puede asegurar que finalmente se lleve a cabo el debate en el recinto.
Para esta mañana, a las 11:30, la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, convocó a reunión interna para definir la estrategia. La legisladora viene participando de encuentros con Verónica Magario, el presidente de Diputados Alexis Guerrera y el jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Facundo Tignanelli, con el objetivo de destrabar los proyectos pendientes, entre ellos el endeudamiento.
Las divisiones internas entre La Cámpora y el kicillofismo continúan complicando el panorama. De hecho, el debate quedó cruzado por reclamos camporistas en torno a la Ley de Indemnizaciones, que tiene media sanción desde abril y aún no fue tratada en el Senado.
El oficialismo sabe que necesita apoyos opositores. En la UCR, algunos dirigentes se niegan a aprobar el endeudamiento en soledad y reclaman discutirlo junto con el Presupuesto 2026, mientras otros se muestran más dialoguistas. En el PRO, un grupo de senadores podría acompañar si se garantizan fondos para los municipios y se avanza con la ley de presupuesto antes de fin de año. También se mantiene el diálogo con Unión y Libertad de Carlos Kikuchi y el monobloque de Joaquín De la Torre, que podrían aportar votos clave. La Libertad Avanza ya anticipó su rechazo.
Kicillof intentó descomprimir el debate aclarando que no se trata de nueva deuda, sino de refinanciar compromisos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal. El proyecto contempla tomar hasta US$ 1.045 millones y emitir Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a US$ 250 millones.
Para el Ejecutivo es de vital importancia poder contar con esa fuente de financiamiento y la prioridad está puesta en las Letras. Es que hasta el momento utiliza el remanente del 2024 para cumplir las obligaciones, pero por cuestiones legales sólo puede aplicarlo para deudas del año anterior y no del que está en curso. Por ese motivo, es fundamental para el Gobierno tener esa herramienta.
Los recursos, según el Ejecutivo, se destinarán a cubrir vencimientos previos y a financiar obras de infraestructura. En paralelo, la iniciativa incluye la prórroga de siete emergencias hasta diciembre de 2026 —entre ellas seguridad, sistema penitenciario, infraestructura, vivienda y energía— para agilizar gestiones en distintas áreas.
Finalmente, el proyecto faculta al Ministerio de Infraestructura a realizar una revisión tarifaria integral del servicio eléctrico y contempla la creación de nuevos cargos: 489 en el Poder Judicial, 1.500 en el Servicio Penitenciario, 260 en Niñez y Adolescencia, además de 5.000 horas cátedra para el nivel secundario.