En un clima de tensión e incertidumbre, Magario porotea votos para el endeudamiento

El bloque de Unión por la Patria se reúne esta mañana y la vicegobernadora, Verónica Magario activa contactos con opositores y díscolos internos. La Libertad Avanza ya adelantó su rechazo, mientras la UCR y el PRO condicionan su apoyo a fondos para municipios y al Presupuesto 2026. La convocatoria está, pero nadie asegura que se lleve a cabo la misma.

