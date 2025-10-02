Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 DECLARACIONES

“Me siento más fuerte que nunca”: Espert ratificó su candidatura pese a la denuncia

El dirigente de La Libertad Avanza negó transferencias de dinero desde Machado, defendió su patrimonio y denunció una maniobra política para perjudicarlo.

