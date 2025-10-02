Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

La incógnita ministerial que rodea a Montenegro post elecciones

El intendente y senador provincial electo se perfila como candidato para liderar Justicia, Seguridad o Defensa en el gabinete de Milei o de manejar dos áreas unificadas. Más allá de lo que pueda ocurrir con Cúneo Libarona, la eventual salida de Bullrich y Petri, deja un espacio abierto que el exjuez podría ocupar.

Compartir