2 de octubre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
La incógnita ministerial que rodea a Montenegro post elecciones
El intendente y senador provincial electo se perfila como candidato para liderar Justicia, Seguridad o Defensa en el gabinete de Milei o de manejar dos áreas unificadas. Más allá de lo que pueda ocurrir con Cúneo Libarona, la eventual salida de Bullrich y Petri, deja un espacio abierto que el exjuez podría ocupar.
El 10 de diciembre, Guillermo Montenegro dejará su cargo como intendente de General Pueyrredon para asumir como senador provincial por la Quinta Sección Electoral. Sin embargo, cada vez crecen más los rumores sobre un desembarco del ex juez en el gabinete de Javier Milei, aunque la pregunta no es solo cuándo, sino en qué ministerio podría recalar.
Desde hace meses, Montenegro circula por los pasillos de la Rosada con buena sintonía con el círculo íntimo del presidente, lo que lo posiciona como alternativa clave para fortalecer los puentes del oficialismo con la Justicia federal. Inicialmente, su nombre empezó a sonar como posible reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, desde el Gobierno decidieron postergar cualquier definición hasta después de las elecciones nacionales del 26 de octubre.
La incógnita no se limita a Justicia. Montenegro también podría desembarcar en un ministerio unificado o incluso en Seguridad o Defensa, aprovechando su experiencia previa como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, el vínculo con el mundo militar, reforzado por la carrera de su padre como submarinista y capitán del ARA Salta, lo deja bien posicionado frente a Defensa.
Además, la eventual salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, ambos candidatos a legisladores nacionales, abriría espacio para Montenegro en Seguridad y Defensa. Su perfil de confianza, experiencia y buena relación con Comodoro Py lo convierten en uno de los nombres que el oficialismo estudia para reforzar su gabinete post elecciones.
El interrogante sobre su destino político sigue abierto: mientras algunos lo ven en Justicia, otros proyectan un rol más amplio, que podría combinar dos carteras estratégicas. Lo único claro es que, más allá de la Legislatura provincial, Montenegro se perfila como protagonista central del próximo gabinete nacional.