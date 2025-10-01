1 de octubre de 2025
SAN ISIDRO
Bullrich y Lanús entregaron patrulleros
La ministra encabezó junto al intendente un acto de entrega de 18 nuevos móviles policiales para reforzar la seguridad en el distrito.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezó junto al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, un acto de entrega de 18 nuevos patrulleros que servirán para reforzar las tareas de prevención y combate del delito en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires (GBA).
“Son camionetas equipadas con la última tecnología”, destacó la Municipalidad en un comunicado, en el que resalta también que fueron compradas íntegramente con fondos municipales.
“Con esta nueva adquisición, la gestión actual sumó ya 51 móviles nuevos”, explica el comunicado del municipio.
“Estamos gobernando sin conformarnos, sin decir que no se puede, sin echar la culpa de los problemas a otros. Antes de asumir dije que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad y demostramos con hechos que estamos cumpliendo”, dijo el jefe comunal.
Bullrich por su parte, sostuvo: “Los tres niveles de gobierno tenemos que trabajar juntos para lograr que la seguridad, la vida, la libertad, la defensa de la propiedad de cada ciudadano esté garantizada. La baja en la cantidad de delitos en general en San Isidro y de homicidios en Argentina no es casualidad, es fruto de ese trabajo. Hay que ser duros con los delincuentes, estar con las víctimas y proteger a la sociedad, aunque el gobernador de la provincia no lo entienda”.
Bullrich y Lanús presentaron, además, una nueva fuerza para combatir delitos complejos. Se trata de la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una unidad especial de la fuerza de seguridad del municipio, dedicada a detectar, combatir y dar respuesta rápida y eficaz contra bandas delictivas. La BOI se desplaza en móviles operativos junto a efectivos policiales.