Israel interceptó a la flotilla humanitaria en la que viajan dos legisladores argentinos

ELECCIONES 2025 Hernán Sánchez

Son candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires pero no se pueden votar En 10 de las 15 listas que competirán el 26 de octubre para llegar al Congreso Nacional hay al menos un postulante que no vota en territorio bonaerense. Algunos frentes son encabezados por dirigentes que nacieron en la Provincia pero sufragan en la Ciudad. Quiénes son los que no pueden elegirse a sí mismos.