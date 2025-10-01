Apps
Miércoles, 1 octubre 2025
1 de octubre de 2025
CRISIS

Israel interceptó a la flotilla humanitaria en la que viajan dos legisladores argentinos

La formación de 44 naves que llevaba ayuda a Gaza fue interceptada a poca distancia de la costa. La legisladora porteña Cele Fierro y el diputado nacional Juan Carlos Giordano van a bordo. Arrestaron a la joven activista Greta Thurnberg.

Israel interceptó a la flotilla humanitaria en la que viajan dos legisladores argentinos
La flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza para abrir un corredor por el que pudiera llegar ayuda a ese territorio, sometido a un bloqueo por parte de Israel, fue interceptada hoy, a menos de cien millas de la costa.

La formación, que integran 44 naves y en la que viajan, entre otros, dos legisladores argentinos, no pudo llegar a destino, ya que buques israelíes la interceptaron a poca distancia de la ribera gazatí.

La legisladora porteña Celeste (“Cele”) Fierro y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, ambos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU), viajaban a bordo de los barcos que procuraban llegar a Gaza.

Fierro publicó un video en redes en el que dice: “Si estás viendo este video, es porque el Ejército de Israel ha frenado nuestra misión humanitaria, voluntaria, no violenta”, y llama a los argentinos a salir a la calle para exigir su liberación “así como también el fin del genocidio” perpetrado por Israel en Gaza.
 

La activista sueca Greta Thurnberg, que también viajaba en la flotilla, fue detenida. El Ministerio de Relaciones exteriores israelí publicó un video del arresto de la joven y afirmó que se ella y sus amigos están “seguros y saludables”.
 

