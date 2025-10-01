Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2025 ANÁLISIS

El think tank massista advierte sobre un régimen cambiario "díficil de sostener" para la economía

Según un informe de la Fundación Encuentro, en agosto las personas adquirieron US$3.450 millones, un nivel menor al de junio y julio pero todavía elevado en términos históricos. La presión sobre las reservas sigue ligada a la compra de divisas y al déficit de servicios, especialmente turismo emisivo.

Compartir