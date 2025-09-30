Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2025 MENSAJE DE CFK

“No eran anarcocapitalistas: eran narcocapitalistas”

La expresidenta envió un mensaje grabado a los dirigentes que participaron del plenario de la agrupación kirchnerista Primero la Patria. Cuestionó que Espert se mueva “sin que nadie le reclame nada” y la “imagen patética de Milei” en los Estados Unidos.

