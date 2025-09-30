Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2025 RUMBO A OCTUBRE

Espert se defendió de las acusaciones: “Es la misma campaña sucia que hacen desde 2021”

El primer candidato a diputado por el oficialismo nacional retomó la agenda de campaña en un distrito clave del interior bonaerense. Denunció campaña sucia por sus vínculos con Fred Machado

