Martes, 30 septiembre 2025
30 de septiembre de 2025
EN OBSERVACION

Internaron en La Plata a Estela de Carlotto

La histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo fue ingresada de urgencia a la clínica Ipensa.

Internaron de urgencia a Estela de Carlotto, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo. La mujer de 94 años debió ser atendida de urgencia por un problema de salud.

Según confirmaron los médicos, sufrió una intoxicación que le provocó un cuadro leve de deshidratación y fiebre. Fue atendida rápidamente, pasó la noche en observación y se encuentra estable.

Desde su entorno remarcaron que “no es nada grave” y que permanece alojada en una habitación del segundo piso de IPENSA, donde los médicos monitorean su evolución. De acuerdo con lo que trascendió, podría recibir el alta en las próximas horas.

La familia y allegados transmitieron calma a los medios y destacaron que la referente se encuentra “de buen ánimo” mientras continúa en observación.

Pese a la preocupación que generó su rápida internación, la presidenta de Abuelas está lúcida, tranquila y con buena respuesta al tratamiento. Por otra parte, los médicos aseguraron que se debe evitar complicaciones de salud a su edad.

En ese marco, el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años. Por ese motivo, los profesionales de la salud se asegurarán de que su recuperación sea completa antes de ser dada de alta.
 

