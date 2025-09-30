Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2025 COMPLICADOS

Crisis en Gimnasia: atrasos, caos institucional y la gestión de Cowen bajo fuego

El Lobo atraviesa un paro total de actividades por salarios adeudados. La secretaria general de UTEDYC La Plata, Mariángeles Sotés, denunció en diálogo con Desconfiados que los empleados solo cobraron una parte de agosto y no tienen fecha de pago, mientras que socios e hinchas apuntan contra la gestión de Mariano Cowen por el colapso financiero e institucional.

