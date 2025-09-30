Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Laura D´Amico

Río Negro: el negocio inmobiliario en las costas de la Península Ruca Co

El intendente libertario Enrique Rossi selló un acuerdo electoral con el gobernador, Alberto Weretilneck y avanza con un loteo privado en sobre el Lago Pellegrini. Una movida millonaria en una zona muy valiosa

