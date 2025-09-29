Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2025 GOLPE AL BOLSILLO

El reclamo para sostener el régimen de zona fría llegó a distritos del interior

En los concejos deliberante de varios distritos bonaerenses expresaron su preocupación por la quita del régimen de zona fría que afectaría directamente al bolsillo de los vecinos

