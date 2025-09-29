Volver | La Tecla Municipios 29 de septiembre de 2025 CHASCOMUS

Sin previo aviso, Tía Maruca bajo las persianas y dejó a 27 trabajadores en la calle

La fábrica de galletitas que elabora los productos de la reconocida marca cesó sus operaciones de forma inmediata. Los trabajadores denunciaron el vaciamiento de la planta mientras se llevaban a cabo negociaciones por compensaciones.

