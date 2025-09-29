Dudas en torno a la culpabilidad de Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple crimen de Varela
Tony Janzen Valverde Victoriano, peruano de 20 años, es el nombre que circula en los partes oficiales. Sin embargo, el pasaporte difundido por el Ministerio de Seguridad bonaerense presenta errores tan básicos que los especialistas no dudaron en calificarlo como adulterado.
A raíz del triple crimen de Florencio Varela, que se cobró las vidas de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, la búsqueda del paradero de “Pequeño J” se intensificó en las últimas horas.
Si bien al principio se presentó como la identidad del aparente autor intelectual del macabro asesinato, hoy está envuelto en dudas, inconsistencias y sospechas de montaje.
Vale resaltar que el Ministerio de Seguridad bonaerense comenzó a difundir la fotografía para dar con el paradero del acusado. Sin embargo, se presumen que el pasaporte que comenzó a circular públicamente puede ser adulterado.
Por ejemplo, falta la leyenda bilingüe que todo pasaporte peruano lleva en su portada, aparecen fechas en inglés con un formato inusual (“22 July 2025”) y hay tipografías desalineadas en campos sensibles, como nacionalidad y nombre completo.
Además, la foto adjuntada parece haber sido modificada con inteligencia artificial, con sombras desparejas y trazos incompatibles con un documento auténtico.
Por otra parte, los familiares de las víctimas también dudan de que el joven haya sido verdaderamente el autor intelectual del crimen. Leonel del Castillo, padre de Brenda, lo resumió con crudeza en diálogo con Clarín, durante la marcha en pedido de justicia.
“No existe el Pequeño J. Es un nombre inventado. ¿Cómo puede ser el autor intelectual un pibe de 20 años y ser líder de una banda? No, no puede ser nunca”, sentenció.
Avances de la causa
Durante el fin de semana, se detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, acusado de haber realizado los pozos para enterrar los cadáveres de las jóvenes asesinadas.
La policía intenta determinar si, además, formaba parte del entramado del grupo narco que tenía en la casa de Varela “para algunas situaciones”. La detención de Giménez trascendió este sábado, pero se produjo en las últimas horas del viernes, durante un operativo de allanamientos en la localidad de Florencio Varela.
Según fuentes vinculadas con la investigación, la policía llegó a Giménez porque lo mencionaron algunos de los detenidos por el tétrico triple asesinato.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red delictiva dedicada al narcotráfico, que operaba en distintas zonas del sur del conurbano.
El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales, y luego esas tareas pasaron a manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que dirige Carlos Arribas.