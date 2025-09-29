Volver | La Tecla Nacionales 29 de septiembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

La movida de dos patagónicos contra los Eskenazi en YPF que incomoda a Kicillof

Los gobernadores Chubut, Ignacio Torres, de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Mendoza, Alfredo Cornejo, solicitan al Departamento de Justicia de EE. UU. que investigue la adquisición de acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2007. La iniciativa busca influir en el litigio civil en Nueva York, donde Burford Capital reclama unos US$ 16.000 millones

