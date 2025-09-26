Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de septiembre de 2025 SINTONIA

"No me gustó": Espert se hizo eco de la bronca del campo por la baja de las retenciones

El primer candidato libertario a diputado nacional por la Provincia dijo que entiende el enojo como el resto de los productores agropecuarios. “Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%”, lanzó Espert

