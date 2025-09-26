El paro municipal en Arrecifes cumple 15 días y sigue sin acuerdo: el conflicto entra en su tercera semana

El paro de trabajadores municipales de Arrecifes cumple este jueves 15 días consecutivos, iniciando su tercera semana de reclamos salariales y otros derechos, en medio de un conflicto que no muestra signos de solución.



El martes, tras una reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en la que se confirmó que la Provincia no le debe fondos al municipio, el intendente Fernando Bouvier advirtió al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Maury: “Si no levantan el paro, no sé si vamos a poder pagar los sueldos este mes”. La respuesta de Maury fue tajante: “Vos seguí jodiendo con la gente que te van a tomar la Municipalidad”.







El cruce de palabras refleja la tensión que domina el conflicto. Desde el Ejecutivo consideran “imposible” el aumento del 20% que pide el gremio, mientras que los trabajadores denuncian “destrato” y cuestionan que, pese a los argumentos de falta de recursos, el municipio sigue contratando personal y servicios externos.



El escenario podría cambiar este viernes, cuando a las 11:00 ambas partes se encuentren en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense en Pergamino para una nueva audiencia de conciliación. No se descarta que el Ministerio dicte una conciliación obligatoria, lo que implicaría que los trabajadores deberían retomar sus tareas mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, aún con esa medida, el conflicto de fondo seguiría sin resolverse, ya que ninguna de las demandas del sindicato fue atendida hasta ahora.