Tensión en Correas: loteo clausurado sigue generando conflictos y peligro ambiental

Más de 800 parcelas en la cuenca del Arroyo El Pescado ponen en jaque la seguridad del barrio y la preservación del ecosistema. Vecinos afectados expusieron la situación en Desconfiados y reclamaron voluntad política y controles efectivos.

