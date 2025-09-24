Volver | La Tecla Nacionales 24 de septiembre de 2025 ECONOMIA

Golpe al bolsillo: el Gobierno derogó 71 normas comerciales

La Resolución 357/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial cuenta con la firma del Secretario de Industria y Comercio de la Nación, Pablo Lavigne. La medida, que incluye la eliminación de regulaciones clave como las vinculadas a la Ley de Góndolas y el programa Precios Justos, busca simplificar el marco regulatorio y eliminar "distorsiones en los precios", según el Ejecutivo.

