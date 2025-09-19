Apps
Viernes, 19 septiembre 2025
19 de septiembre de 2025
PREOCUPACIÓN

Intendente UCR, al quirófano por una complicación coronaria

Tras un cuadro de neumonía bilateral, el jefe comunal de San Cayetano, Miguel Gargaglione, extendió su licencia para someterse a una intervención cardiaca. Quién lo reemplaza.

El intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione (UCR), extendió su licencia al frente del municipio tras sufrir una recaída de una neumonía bilateral, que le provocó un nuevo cuadro de insuficiencia cardíaca.

Desde ese distrito de la Quinta Sección electoral explicaron que el alcalde boina blanca extenderá su licencia hasta el próximo 9 de octubre para someterse a una operación coronaria programada.

En tal sentido, explicaron que durante ese periodo el alcalde del radicalismo será reemplazado como interino por Alejo Christiansen, presidente del Concejo Deliberante.

Cabe recordar que el jefe comunal permanece internado desde el 31 de agosto, siendo esta su segunda hospitalización en pocas semanas.

Gargaglione conduce ese distrito por quinto periodo consecutivo, siendo electo por primera vez en 2007, cuando venció al candidato peronista, el ex intendente Miguel Ángel Stornini. 
 

