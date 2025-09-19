Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2025 TOMA NOTA

Las prepagas suben: cuánto habrá que pagar en octubre

Según informaron las compañías al Gobierno, los aumentos para el mes próximo se ubican en torno al 1,9%, es decir, en línea con la inflación de agosto publicada la semana pasada por el Indec.

