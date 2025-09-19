Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2025 ECONOMIA

Más dólares para freelancers, menos margen de acción para el sector bancario

El Gobierno levantó límites para quienes trabajan para el exterior y endureció restricciones para accionistas y gerentes de entidades financieras. Dos medidas opuestas en un mismo día que apuntan a equilibrar el frente cambiario.

Compartir