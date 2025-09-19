19 de septiembre de 2025
MODO CAMPAÑA
Con el ojo puesto en octubre, Kicillof reúne al massismo y La Cámpora en Ensenada
El peronismo bonaerense no quiere soltar el impulso electoral que logró el 7 de septiembre frente a La Libertad Avanza y ya prepara su estrategia para el 26 de octubre. Con Axel Kicillof como principal articulador, este viernes se realizará en Ensenada una cumbre con todos los espacios de Fuerza Patria, con presencia confirmada del Frente Renovador y La Cámpora.
La convocatoria, que partió directamente desde la Gobernación, invita a intendentes, legisladores, candidatos y dirigentes de todo el arco oficialista a participar del encuentro que comenzará a las 13:30 en el camping del Sindicato Obras Sanitarias (SOSBA), en Camino Rivadavia 310. Se espera la llegada del mandatario provincial a las 14 y una asistencia de alrededor de 200 dirigentes, con micrófono abierto para quienes deseen tomar la palabra.
El territorio elegido no es casual: Ensenada, comandada por Mario Secco, fue históricamente el epicentro de la “Mesa de Ensenada”, que nucleó al kirchnerismo y sus aliados en los mejores tiempos de unidad interna. Con la fractura del espacio K y el surgimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el encuentro de este viernes busca reflotar ese espíritu de cohesión, con Kicillof como figura central.
Desde el círculo del Gobernador remarcaron que el objetivo es claro: “Sumar fuerzas y seguir con la misma estrategia, porque funcionó”. El plan incluye recorridas por el Conurbano y el interior bonaerense, con inauguraciones y actos hasta el 1 de octubre.
La semana comenzó con un asado en la Residencia de La Plata junto a ministros, intendentes y legisladores, donde se analizó el resultado de las elecciones provinciales y se bajó la línea de continuar con la campaña en territorio. Entre los presentes estuvieron Verónica Magario, Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Rodríguez y varios jefes comunales de peso como Secco, Cagliardi, Cascallares, Watson y Descalzo.
Massa, La Cámpora y Cristina
El Frente Renovador confirmó su asistencia con una nutrida delegación de intendentes y legisladores, aunque Sergio Massa no podrá participar por encontrarse en el exterior. “Estamos en plena sintonía. Es unidad y unidad”, remarcaron desde el massismo.
Por el lado de La Cámpora, Mayra Mendoza encabezará la comitiva, mientras se mantiene la incógnita sobre la presencia de Máximo Kirchner. En paralelo, el PJ prepara para el sábado 20 una movilización por los 100 días de detención de Cristina Fernández, con el lema “Argentina con Cristina” como bandera principal.
En declaraciones a CNN, Mendoza sostuvo: “Vamos a trabajar en la reconstrucción de un proyecto de país y para que Cristina esté libre, porque es como tiene que estar”.
El llamado de Kicillof también llegó al Frente Patria Grande de Juan Grabois y a Principios y Valores, liderado por Guillermo Moreno. Así, el encuentro en Ensenada se perfila como la gran foto de unidad del peronismo bonaerense rumbo a octubre, con el desafío de repetir la victoria y frenar el avance de La Libertad Avanza en el Congreso.