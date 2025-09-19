Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de septiembre de 2025 MODO CAMPAÑA

Con el ojo puesto en octubre, Kicillof reúne al massismo y La Cámpora en Ensenada

El peronismo bonaerense no quiere soltar el impulso electoral que logró el 7 de septiembre frente a La Libertad Avanza y ya prepara su estrategia para el 26 de octubre. Con Axel Kicillof como principal articulador, este viernes se realizará en Ensenada una cumbre con todos los espacios de Fuerza Patria.

