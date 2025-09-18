18 de septiembre de 2025
SIN CONTROL
El Central vende, pero no logra contener la disparada del dólar hacia los $1500
El BCRA debió desprenderse de 379 millones en divisas (siete veces más que ayer). Aun así, el valor oficial tocó el techo de la banda. El riesgo país superó los 1450 puntos.
El precio del dólar estadounidense se disparó hoy hacia el techo de la banda cambiaria y las versiones paralela y bursátil superaron los $1500, a pesar de los esfuerzos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que debió vender 379 millones de dólares de sus reservas para mantener a raya la cotización.
El valor del dólar oficial se ubicó hoy en 1495 pesos para la venta, y 1445 para la compra.
El riesgo país, en tanto, superó los 1400 puntos básicos y en estos momentos se ubica en 1453, marcando una aguda desconfianza del mercado respecto de los bonos de deuda argentinos.
El dólar informal (“blue”) está disponible a 1510 para la venta, en tanto que paga $1490 en su versiónj compradora. Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1541 para la compra y a $1572 para la venta; el contado con liquidación (CCL), a 1544 y 1547, respectivamente.
El “dólar tarjeta”, en tanto, se vende a $1943,50.