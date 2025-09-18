18 de septiembre de 2025
RELACION CON NACION
Bianco: “De nada sirve crear un ministerio si no hay capacidad de dar respuesta”
El ministro de Gobierno mantuvo un mano a mano con La Tecla y trazó las perspectivas del Ejecutivo hacia octubre. La gestión, el rol de Axel Kicillof, las discusiones que se vienen en Fuerza Patria y lo que sigue para el MDF
¿Cambia la perspectiva o no con la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior?
-Yo tenía un vínculo con Catalán, que formaba parte del equipo de Guillermo Francos, porque él era nuestra contraparte natural, digamos. Me reuní varias veces con ellos. Tenía diálogo por WhatsApp y a veces de manera telefónica, ante distintas necesidades puntuales que tenía la Provincia. Y después también tuve bastante vínculo en la organización de las elecciones, porque ellos son nuestra contraparte también, como nosotros somos contraparte para la elección que viene, porque ponemos las escuelas, parte de la policía, y tenemos que coordinar. Yo lo felicité a Catalán cuando lo nombraron y le dije que esperaba que desde esta nueva función podamos tener más respuestas que las que tuvimos hasta ahora. De nada sirve crear un ministerio si después no vas a poder tener ninguna capacidad de dar respuesta a los
problemas de las provincias. Si no tenés presupuesto, no entregás los ATN, y el ministro de Economía, por más que vos le pidas algo, te dice no hay plata, ¿para qué creamos un ministerio?
-¿La primera respuesta que deben dar es que por lo menos envíen el dinero adeudado?
-Sí, sí, por supuesto. Y que retomen la obra pública.
-¿Cuál crees que debe ser el rol de Axel Kicillof con el resto de los gobernadores, de cara a este reclamo a la Nación?
-Lo tienen que hacer de manera conjunta, como lo vienen haciendo. Axel tiene vínculo con todos los gobernadores, inclusive con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma. Tienen un grupo de WhatsApp donde intercambian información. Nosotros tuvimos varias tragedias en la Provincia, reclamamos fondos de ATN y no nos los dieron. La plata estaba, el problema es que no la distribuían como decía la ley a las provincias. Como no cumplían la ley, los gobernadores se juntaron y plantearon establecer una nueva ley en donde una parte de esos recursos ya no dependa discrecionalmente de cómo lo tiene que distribuir el gobierno nacional, sino que se distribuyan de acuerdo a un porcentaje determinado para cada provincia. Se aprobó la ley para que distribuyan parte de esos fondos de ATN, y tampoco la cumplen porque la acaba de vetar.