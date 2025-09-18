Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de septiembre de 2025 RECORRIDA

Kicillof se acerca al campo con un nuevo guiño y más críticas a las políticas de Milei

El Gobernador participó de un nuevo congreso de CONINAGRO y reiteró su apoyo a las cooperativas del agro. "El pequeño productor es la base fundamental de la vida en el interior bonaerense”, manifestó.

