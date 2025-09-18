Volver | La Tecla Nacionales 18 de septiembre de 2025 ROUND 2

Luego de la derrota en Diputados, el Senado debate el rechazo al veto de la Ley de ATN

El Gobierno podría sufrir otra dura derrota en el Senado, ya que el conglomerado opositor reuniría los votos necesarios para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto proporcional de acuerdo a la Coparticipación Federal de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

