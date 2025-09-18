18 de septiembre de 2025
ROUND 2
Luego de la derrota en Diputados, el Senado debate el rechazo al veto de la Ley de ATN
El Gobierno podría sufrir otra dura derrota en el Senado, ya que el conglomerado opositor reuniría los votos necesarios para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto proporcional de acuerdo a la Coparticipación Federal de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El presidente Javier Milei está a las puertas de sufrir nuevas y resonantes derrotas en la Nación. Diputados rechazó este miércoles los vetos libertarios a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría en simultáneo con una multitudinaria marcha en las calles.
Sin embargo, la avanzada del Congreso frente a la motosierra de Milei no terminó el miércoles, sino que seguirá este jueves en el Senado cuando los representantes de las provincias buscarán sostener la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) frente al veto presidencial.
La sesión en la Cámara Alta comenzará este jueves a las 11 con el objetivo de voltear el veto de Milei y de sancionar la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.
Qué establecen los ATN
La norma que prevé girar automáticamente y de manera diaria los ATN a las provincias ya había sido aprobada en el Senado el 10 de julio con 56 votos a favor y uno en contra. Se descuenta que en la sesión de este jueves, convocada para las 11, volverá a reunir los dos tercios necesarios para insistir en su sanción y rechazar el veto presidencial.
En Diputados, en cambio, la votación del 20 de agosto no logró los dos tercios requeridos: obtuvo 143 votos afirmativos y 90 negativos, por lo que la discusión volverá a cobrar fuerza en la Cámara alta.