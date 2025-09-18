18 de septiembre de 2025
GRAVES INCIDENTES
Violencia extrema a la salida de un boliche: dos jóvenes apuñalados y graves heridos
Una batalla campal se inició este jueves dejando como saldo a un joven de 18 años con una herida en el rostro y otro de 26 años muy lastimado durante un enfrentamiento en la puerta del local bailable INK.
Momentos de extrema tensión se vivieron en la madrugada del jueves cuando un grupo de jóvenes se enfrentaron violentamente en las puertas del boliche INK ubicado en Palermo.
Alberto Crescenti, titular del SAME, dijo: "Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández.”
De acuerdo a los primeros reportes, la pelea se inició dentro del boliche y rápidamente se trasladó a la vereda. Testigos del lugar aseguran que los jóvenes estaban alcoholizados y que la situación se salió de control en minutos.
La situación fue tan violenta que algunos de los presentes terminaron enfrentándose con los agentes de la Policía de la Ciudad. En ese marco, las autoridades lograron trasladar a los jóvenes a la comisaría de la zona.
Ahora, la Justicia porteña investiga cómo se originó la pelea y si el boliche cumplía con las normas de seguridad establecidas. No se descarta que el Gobierno de la Ciudad evalúe sanciones administrativas o una clausura preventiva del local.
Según pudo saber, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.