11 de septiembre de 2025
SEGUIMIENTO
Cómo sigue el caso de la adolescente que se atrincheró en una escuela de Mendoza con un arma
Luego de más de cinco horas de tensión, finalmente las autoridades pudieron controlar la situación y atender a la menor.
Momentos de extrema preocupación se vivieron en Mendoza cuando se conoció el caso de una adolescente de 14 años que fue a la escuela con un arma, y se atrincheró en el patio del establecimiento.
La adolescente disparó tres veces y, tras entregar el arma y someterse a las autoridades, este miércoles por la tarde fue revisada por profesionales de la salud.
Luego, según deslizó la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en conferencia de prensa, será derivada a un centro de salud: ella está óptima físicamente, pero el abordaje médico será desde el lado de la salud mental para entender por qué una niña llegó a una situación tan extrema.
Al ser menor de edad, su caso fue tomado por ETI (Equipos Técnicos Disciplinarios), organismos del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes protegiendo sus derechos.
“El objetivo se ha cumplido: esta niña está sana y salva y ahora está con el equipo de abordaje y luego será derivada a algún dispositivo de salud”, explicó Rus.
También valoró el trabajo de la negociadora Rocío Conti, que fue quien tomó contacto con la niña y logró que se entregara, y del negociador secundario que hablaba con los equipos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que llegaron en helicóptero al colegio Marcelino Blanco de la localidad de La Paz.
Por otra parte, los estudiantes fueron evacuados al hospital local, no bien sucedieron las primeras detonaciones. Allí los retiraron sus padres. “Hubo dos que debieron ser asistidos, ha sido una situación de crisis”, había dicho Rus.
Por lo pronto, este jueves, el colegio estará cerrado porque es el Día del Maestro y es feriado. Pero, el viernes, el ministro García Zalazar adelantó que en el colegio habrá una jornada de concientización.