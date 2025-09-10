Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2025 PASE DE FACTURA

Bronca en el peronismo con Pulti: lo culpan por la derrota en Mar del Plata y piden que asuma como concejal

Fuerza Patria quedó segundo en la pelea legislativa en la Quinta Sección y fue derrotado por La Libertad Avanza. Hay voces que cuestionan al exintendente por ir con boleta corta en General Pueyrredon y evitar un histórico triunfo del justicialismo.

