1. Hoy, en el 197° aniversario de su fusilamiento, junto con @Carli_Bianco y @danielmadeo, participamos del homenaje al Coronel Manuel Dorrego en el Cementerio de la Recoleta. pic.twitter.com/La1YUuTW6J — Fernando Gray (@fernandogray) December 13, 2025

El peronismo continúa con su disputa interna entre el kirchnerismo y el kicillofismo por lo que cada acción de sus protagonistas genera suspicacias y especulaciones. Este sábado hubo una foto entre el ministro de Gobierno,, y el intendente de Esteban Echeverría,, que abre nuevos interrogantes de cara a la reunión delque convocó Máximo Kirchner.El funcionario dey el jefe comunal enemistado con La Cámpora se encontraron en el acto, en el 197° aniversario de su fusilamiento. La ceremonia se llevó a cabo en el mausoleo donde descansan sus restos, ubicado en el Cementerio de la Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“Es un honor estar hoy en este homenaje, en una fecha tan importante para la historia Argentina. Dorrego fue uno de los primeros que acuñó el valor y el principio de la justicia social,”, expresó Gray.También participó el presidente del Partido Federal,, quien fue el apoderado de la lista que armó Gray luego de romper con Fuerza Patria para las elecciones del 26 de octubre. El alcalde fue candidato a diputado nacional por la listaLa performance del intendente no descolló, pero alcanzó para amargarle la elección al oficialismo de la provincia de Buenos Aires. El precio que pagaron por la ausencia fue caro ya que la cosecha de votos del mandamás de Esteban Echeverría fue de 79.215 y la derrota de Fuerza Patria fue por 29.354 sufragios ante, que llevaba en la en la BUP a alguien que no fue candidato por estar vinculado con el narcotráfico., sostuvo una voz kicillofista tiempo atrás a La Tecla. Gray mantiene una disputa territorial con Horacio Pietragala, el camporista exsecretario de Derechos Humanos ingresó en séptimo de la lista y ya asumió su banca.Como adelantó este medio,. La misma será el viernes 19 desde las 10 en el distrito de Malvinas Argentinas, donde el intendente Leonardo Nardini será el anfitrión.“Por indicación del compañero presidente Máximo Kirchner, invitamos a usted a la reunión de Consejo Provincial el día, cita en Parque El Batallón, Av. Pte. Juan Domingo Perón 3985 – 3999, B 1613, Los Polvorines”, expresaba el llamado que se hizo a través de WhatsApp y por mail.Asimismo, se dejó en claro que el temario tendrá los siguientes puntos: lectura y consideración del acta de la reunión anterior, homenaje por la partida del compañero Juan José Mussi,y análisis de la coyuntura nacional".. La acción consistió en llamados a intendentes y jefes distritales para que firmen una carta. Al mismo tiempo, ya ponen el ojo en la confección de los padrones con la idea de no dejar ningún detalle al azar.es la principal candidata que tiene el Movimiento Derecho al Futuro y, mientras busca apoyo, deberá enfrentar a un kirchnerismo que sostiene que Kicillof había acordado que Máximo continuara al frente el PJ bonaerense. La Cámpora propone al diputado nacional para que siga su mandato, pero hasta el momento no hay acercamientos.Quien asoma como otra alternativa es, el intendente de Lomas de Zamora, que junto a sus paresintentan ser prenda unidad. El grupo de alcaldes se destacó en el último momento por mostrarse junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, que mantiene una fuera pelea con el presidente Javier Milei, y el titular de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. Por ese motivo, se ganaron los jefes comunales se ganaron el mote deen los pasillos donde se discute la actualidad del peronismo.es otra de las dirigentes que se postuló para suceder a Máximo Kirchner y que lo hizo saber públicamente. La lista también tenia en agenda a Fernando Gray, que no había descartado jugar en la renovación de autoridades, pero el encuentro con Bianco enciende nuevas especulaciones sobre el próximo movimiento de Kicillof y si sumará al intendente enfrentado con el camporismo a la tropa que banca a Magario para la presidencia del PJ.