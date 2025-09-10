Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2025 ENTREVISTA

Intendente radical tras la debacle de Somos: “Ir con LLA hubiera sido un error fatal”

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, analizó los motivos de la mala performance de la coalición de centro y enfatizó la importancia de “mantener una identidad” aun en la derrota. En diálogo con “Desconfiados”, dijo que “no podés juntarte con cualquiera”.

