Kicillof retoma la agenda tras la paliza electoral mientras espera el llamado de Milei

El gobernadorretoma este jueves su agenda habitual de gestión con visitas a municipios del interior luego del triunfo histórico en las elecciones del domingo. Mientras tanto, espera el llamado del presidentepara iniciar un diálogo tras el mensaje de las urnas.El mandatario desembarca en lay pasará porpara ser recibido por el intendente,. Allí se inaugurará la Casa de la Provincia y se presentan patrulleros, entregan maquinaria de Agrarios y se firman convenios de viviendas.Más tarde irá hacia el distrito dey el alcalde,, lo espera para poner en marcha el nuevo CAPS "Héroes de la Pandemia" que beneficiará a más de 4.600 vecinos. Luego entregará al jefe comunal la cesión de la laguna Camarón Grande/Cacique.También se firmará un convenio en el marco del Programa Puentes para la construcción del Centro Universitario y se destinarán recursos para la construcción del Club Social y Deportivo. Por último, anunciarán el llamado aen el distrito.De esta manera, Kicillof retoma la agenda de actividades luego de un parate tras las elecciones del domingo en el que mantuvo reuniones de diversas índoles con miembros de su gabinete. Además,. No obstante, hasta el momento no fue contactado por Máximo Kirchner ni Cristina Fernández.En tanto, miércoles por la tarde el Gobernador participó junto al intendente de La Plata,, de un acto de reconocimiento con el título de Doctor Honoris Causa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP a los jueces que juzgaron a las juntas militares en 1985.En la ocasión fueron reconocidos los jueces, en tanto que también se realizó un homenaje póstumo a los doctores Andrés J. D’Alessio y Jorge Torlasco.Asimismo, luego del anuncio del Gobierno nacional de la convocatoria a gobernadores, en la Provincia aseguran que todavía no fueron invitados por Milei. Conocida la designación decomo ministro del Interior no hay llamado a autoridades bonaerenses para concretar el encuentro.La relación continúa más que fría y. Por el contrario, el Gobernación redobló la apuesta y oficializó en forma total la, sancionada recientemente en el Congreso.La norma contemplaba la actualización automática de, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031."Vetar la ley de financiamiento universitario es, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso, dijo Kicillof al respecto.Asimismo, indicó que "este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior". Finalmente, lanzó: "La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario".