Volver | La Tecla Informe Especial 10 de diciembre de 2025 DESEMPEñO

Por Simón Reyna

reyna4_simon

Resumen de la labor legislativa 2025

Con pocas sesiones y muchos proyectos terminó el 153° período legislativo. Cuántas iniciativas presentó cada senador y cada diputado. Quiénes encabezan el ranking. El desempeño de los que se van.

Compartir