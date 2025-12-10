Resumen de la labor legislativa 2025

Con pocas sesiones y muchos proyectos terminó el 153° período legislativo. Cuántas iniciativas presentó cada senador y cada diputado. Quiénes encabezan el ranking. El desempeño de los que se van.
La Legislatura bonaerense cerró un año de actividad marcada por la intensidad política y un alto volumen de proyectos presentados. La Cámara de Diputados realizó 12 sesiones, 9 ordinarias, una especial, una extraordinaria y una preparatoria, en las que se trataron iniciativas de ley, declaraciones, resoluciones e informes que reflejaron la diversidad y el ritmo de trabajo de los distintos bloques. En paralelo, el Senado tuvo 9 sesiones, 4 ordinarias, 3 especiales, una extraordinaria y una preparatoria, donde se trataron expedientes clave y proyectos de alto volumen político para el Ejecutivo.
Tanto oficialismo como oposición exhibieron actividad durante el período, pero los datos también dejan expuesto que la Legislatura funcionó mayormente en respuesta a la agenda que impuso Kicillof y sus proyectos antiliberalismo. Resta saber si en 2026 se sesionará en base a las prioridades de la Provincia o en contraposición a Milei.