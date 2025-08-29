29 de agosto de 2025
LEGISLATURA
La oposición busca declarar la emergencia en caminos rurales bonaerenses
La diputada provincial Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, presentó un proyecto que pone la mira en la infraestructura vial de este sector por 180 días en los distritos. Abarca ocho distritos de la provincia de Buenos Aires.
La diputada provincial Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia, por 180 días, de los caminos rurales y la infraestructura vial de los distritos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Lincoln y General Viamonte.
En la iniciativa, la legisladora por la Quinta Sección señala que busca “una respuesta urgente frente a las inundaciones que azotan al centro oeste bonaerense, donde en la actualidad hay más de 700.000 hectáreas entre anegadas o directamente bajo el agua”.
En tal sentido, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar el mantenimiento, la recuperación y el mejoramiento de los caminos afectados, para “acompañar a productores, trabajadores y familias rurales en un contexto de suma complejidad”, señala.
Además, incluye la elaboración de un Plan de Acompañamiento y Recomposición de Caminos Rurales, que tendrá la función de identificar las zonas críticas, las obras necesarias y la disponibilidad de recursos humanos y materiales en cada etapa.
Por otra parte, contempla beneficios impositivos a aquellos contribuyentes que acrediten haber sido afectados por la emergencia por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).