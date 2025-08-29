Apps
Viernes, 29 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
29 de agosto de 2025
LEGISLATURA

La oposición busca declarar la emergencia en caminos rurales bonaerenses

La diputada provincial Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, presentó un proyecto que pone la mira en la infraestructura vial de este sector por 180 días en los distritos. Abarca ocho distritos de la provincia de Buenos Aires.

La oposición busca declarar la emergencia en caminos rurales bonaerenses
Compartir

La diputada provincial Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia, por 180 días, de los caminos rurales y la infraestructura vial de los distritos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Lincoln y General Viamonte.

En la iniciativa, la legisladora por la Quinta Sección señala que busca “una respuesta urgente frente a las inundaciones que azotan al centro oeste bonaerense, donde en la actualidad hay más de 700.000 hectáreas entre anegadas o directamente bajo el agua”.

En tal sentido, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar el mantenimiento, la recuperación y el mejoramiento de los caminos afectados, para “acompañar a productores, trabajadores y familias rurales en un contexto de suma complejidad”, señala. 

Además, incluye la elaboración de un Plan de Acompañamiento y Recomposición de Caminos Rurales, que tendrá la función de identificar las zonas críticas, las obras necesarias y la disponibilidad de recursos humanos y materiales en cada etapa.

Por otra parte, contempla beneficios impositivos a aquellos contribuyentes que acrediten haber sido afectados por la emergencia por parte de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).


 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ENCUESTA

Nuevo ranking: senadores bonaerenses con desempeño dispar en el conteo nacional

El último informe de agosto 2025 muestra contrastes en la representación de la Provincia de Buenos Aires en la Cámara Alta: dos legisladores entre los veinte con mejor diferencial de imagen y una referente ubicada en los últimos lugares del país.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Extraño episodio en Ezeiza: Samid se expresó tras la viralización de las imágenes de su hija desnuda

LLA lanzó un nuevo spot en una escuela abandonada para reforzar su discurso contra el kirchnerismo

Nuevo ranking: senadores bonaerenses con desempeño dispar en el conteo nacional

Perimetral a militante libertario por acosar a una candidata de la Izquierda

En guerra por la obra pública: un reclamo al unísono desde la gestión bonaerense 

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET