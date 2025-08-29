Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de agosto de 2025 LEGISLATURA

La oposición busca declarar la emergencia en caminos rurales bonaerenses

La diputada provincial Sabrina Sabat, del bloque Unión y Libertad, presentó un proyecto que pone la mira en la infraestructura vial de este sector por 180 días en los distritos. Abarca ocho distritos de la provincia de Buenos Aires.

