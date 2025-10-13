En el peronismo se miden lealtades y traiciones hacia un 17 octubre a los codazos

Este viernes 17 octubre se conmemora un nuevoy la semana comenzó con más incógnitas que certezas. Mientras elprepara una multitudinaria caravana en apoyo a, el kicillofismo avanza en el armado de un acto en la provincia de Buenos Aires. La paz forzada entre los distintos sectores reavivó la guerra fría con la disputa por el justicialismo bonaerense de fondo.Las lealtades y las traiciones serán medidas una vez más en el peronismo por lo que las acciones y los gestos estarán observados con lupa. La disputa entrey eltendrá un nuevo capítulo este viernes, pero la pelea ya se juega por lo bajo en la previa a una jornada tensa.El PJ nacional ya movió fichas con el objetivo de organizar la caravanaque se realizará desde distintos puntos del país hasta San José 1111, domicilio en el que se encuentra detenida CFK. La idea es generar una masiva movilización hacia la vivienda que se ubica en el barrio porteño de Constitución.La iniciativa se lleva adelante en el marco de la campañapara profundizar “acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ Nacional”. Asimismo, desde la organización contaron que “se reafirma el compromiso de continuar con la campaña de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, en las vísperas de la elección nacional del 26 de octubre”.“De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, creemos necesario multiplicar acciones para esclarecer lo que se pondrá en juego en las urnas: frente a un proyecto que lesiona la soberanía nacional y la independencia económica y agrede la justicia social, para lo cual se vale de la, el peronismo debe una vez más funcionar como la fuerza que sostiene al pueblo argentino en su luchar por recuperar la dignidad que le han arrancado”, expresó la intendenta de Quilmes,Una de las tantas incógnitas para la semana es la postura que adoptarápara el Día de la Lealtad. Hasta el momento el Gobernador no resolvió si irá o no a la caravana por CFK, pero prepara un acto para ese día durante la mañana en la Quinta de San Vicente.Al respecto, el ministro de Gobierno,, dijo que “respecto al 17 de octubre, efectivamente está prevista una actividad, una caravana. Hubo una reunión de organización y”. A su vez, sobre la actividad propia para ese día, sostuvo: “Seguramente se haga algún tipo de homenaje. Lo estamos terminando de definir con el gobernador”.Según pudo conocer, desde el Gobierno bonaerense ya reservaron lapara las 11 con la intención de tener su propia actividad. En el kicillofismo hay sectores que empujan la acción para mostrarse activos, pero niegan que sea para diferenciarse de Cristina a pesar de que existan lecturas que expresan que es para ratificar su autonomía política. No obstante, todas las miradas están puestas sobre el rol que adopte Kicillof en plena disputa con Cristina y luego de una reunión entre ambos en la que ni siquiera hubo una fotografía conjunta., dijo una voz kicillofista sobre el acto en el municipio de la Tercera Sección. Lo cierto es que por un lado se habla de la presencia de unas mil personas, pero por otro se matiza con una simple recorrida por elen el que el mandatario será recibido por el intendente local, Nicolás Mantegazza. La invitación ya comenzó a ser cursada a todos los sectores del justicialismo provincial.Las dudas sobre la presencia del Gobernador en la caravana por Cristina generanen un momento en el que las lealtades serán puestas a prueba. En tanto, ya el año pasado el Gobernador tuvo su acto en Berisso sin la presencia de camporistas ni massistas.Además de las elecciones nacionales del 26 de octubre, al peronismo se le viene la renovación de autoridades del. Será otro terreno en el que la disputa se hará sentir entre los distintos sectores que hoy conforman al justicialismo de la provincia de Buenos Aires.Los nombres para la conducción comienzan a surgir como así también las desmentidas, según la conveniencia del caso. Luego de que surgiera el nombre de, como posibles prendas de unidad, en el cristinismo avisaron que no se descarte apara continuar al frente del partido. De hecho, van a fondo y advierten que sería la única chance para que La Cámpora continúe dentro de la estructura.Asimismo, en las últimas horas comenzó a surgir el rumor de una de reunión que se realizó la semana pasada entre. Entre otros puntos, tocaron la presidencia del PJ bonaerense y ratificaron la intención de que el MDF construya su propia alternativa para suceder a Kirchner y entre tales opciones pusieron sobre la mesa a. La Vicegobernador fue candidata a diputada provincial y obtuvo una cosecha de votos que la posiciona entre todos los posibles sucesores.