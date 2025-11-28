28 de noviembre de 2025
LEGISLATURA
Asumen los nuevos, votan los viejos: hay fecha para la preparatoria y el endeudamiento
En tiempos de fuerte revuelo parlamentario, se fijó la fecha donde asumirán los nuevos legisladores. Sin embargo, al día siguiente se tratará el Financiamiento que quiere Kicillof con la vieja composición de ambas cámaras
Se transitan tiempos de mucha tensión en la Legislatura bonaerense. Pese a que se aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, todavía el gobernador bonaerense Axel Kicillof no tiene el endeudamiento que tanto necesita para transitar un buen año de gestión en el 2026.
Durante la jornada de este viernes no hubo acuerdo entre los distintos espacios, por lo que el proyecto de Financiamiento que pidió el Ejecutivo no pudo tratarse, pese a los extensos debates que se generaron entre todos los sectores en los últimos días.
La oposición no dio quorum y terminó por caerse durante el mediodía. Es una ley que necesita Kicillof con urgencia, por eso llamaron a sesión extraordinaria el próximo miércoles para que pueda ser tratado, siempre y cuando se lleguen a los consensos necesarios.
Sin embargo, hay otra particularidad. El día anterior a la sesión extraordinaria que está prevista la sesión preparatoria para que asuman los nuevos legisladores. La cita será el martes 2 de diciembre a las 15 horas, donde se conocerá cómo será la nueva composición de ambas cámaras.
Mientras que los libertarios tendrán un mejor armado en la Legislatura, el peronismo sostendrá la primera minoría en Diputados y logrará la mayoría en el Senado. Sin embargo, tendrá un panorama más complicado para negociar con sectores opositores.
Pero la particularidad es que al día siguiente, miércoles 3 de diciembre a las 15 horas, será la sesión extraordinaria convocada por la Legislatura para tratar el proyecto de Financiamiento que solicitó el Poder Ejecutivo bonaerense. De mantenerse este esquema, el martes próximo asumirán los nuevos legisladores, pero al día siguiente votará la vieja composición de ambas cámaras.
Vale aclarar que, pese a que asuman los nuevos legisladores, recién podrán ejercer su voto a partir del 10 de diciembre cuando se oficializa el recambio legislativo. Por eso durante la próxima semana se generará una situación un tanto insólita en la Legislatura bonaerense, porque los diputados y senadores entrantes no podrán votar el proyecto de financiamiento que mantiene en vilo al Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, hay varios ítems a tener en cuenta en estos días de fuertes debates. Uno de ellos es confirmar cómo será la nueva conformación de las autoridades de ambas cámaras. También hay incertidumbre para saber cómo será la negociación entre los diferentes espacios para que salga el endeudamiento.
Hay rispideces sobre el reparto de fondos para los municipios y la sensible ampliación del directorio del Banco Provincia, convertidos en puntos de máxima tensión para todos los actores en juego.