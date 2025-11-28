Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2025 LEGISLATURA

Por Francisco Messina

franmessina

Asumen los nuevos, votan los viejos: hay fecha para la preparatoria y el endeudamiento

En tiempos de fuerte revuelo parlamentario, se fijó la fecha donde asumirán los nuevos legisladores. Sin embargo, al día siguiente se tratará el Financiamiento que quiere Kicillof con la vieja composición de ambas cámaras

