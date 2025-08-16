Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de agosto de 2025 VISITA

Kicillof junto a intendenta opositora: “Estamos haciendo lo que Milei no hace”

El Gobernador visitó Nueve de Julio, donde inauguró un centro de salud y entregó patrulleros. Destacó el trabajo en conjunto con jefes comunales de la oposición y criticó al gobierno de Milei por no hacer lo mismo.

Compartir