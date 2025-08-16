Apps
Sábado, 16 agosto 2025
16 de agosto de 2025
Kicillof junto a intendenta opositora: “Estamos haciendo lo que Milei no hace”

El Gobernador visitó Nueve de Julio, donde inauguró un centro de salud y entregó patrulleros. Destacó el trabajo en conjunto con jefes comunales de la oposición y criticó al gobierno de Milei por no hacer lo mismo.

Kicillof junto a intendenta opositora: "Estamos haciendo lo que Milei no hace"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó un municipio del interior bonaerense conducido por la oposición, destacó el trabajo conjunto más allá de las diferencias políticas y criticó al gobierno nacional de Javier Milei por no actuar de la misma manera: “Estamos haciendo lo que Milei no hace”, dijo.

Kicillof recaló en el distrito de Nueve de Julio, donde compartió con la intendenta local, María José Gentile, la inauguración de un centro de atención primaria de la salud (CAPS) y la entrega de patrulleros para reforzar la seguridad. Gentile, surgida del PRO, está entre los alcaldes que rechazaron el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y se sumó a la alianza de centro Somos Buenos Aires.

“Somos de diferentes espacios políticos, pero estamos acá haciendo lo que Milei no hace, que es rabajar codo a codo en lo que le importa a la gente con municipios que son de nuestra oposición”, manifestó el mandatario bonaerense.

Kicillof vinculó esto a las agresiones que Milei volvió a dedicarle el jueves en el acto de lanzamiento de la campaña libertaria en La Plata, a pesar de que había anunciado que no volvería a recurrir al insulto.

“Uno se cansa un poco de que lo insulten, lo agredan, por pensar distinto. Me parece que no es lo que tiene que pasar en la Argentina, pero nos hemos acostumbrado a que actúen como energúmenos. El problema no es que me insulten a mí: el problema es que no hayan traído nada a Nueve de Julio”, dijo el Gobernador.

Kicillof y Gentile dejaron inaugurado el CAPS “Nueva Alborada”, junto al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. Luego, con el titular de la cartera de Seguridad, Javier Alonso, entregaron nuevos patrulleros a la policía.
 

