Buenos Aires 7 de agosto de 2025

La Cámara Electoral rechazó los cambios en las mesas de votación en La Matanza

Siguen las controversias en torno a las modificaciones en las escuelas de votación. Ahora la Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto los últimos cambios.

