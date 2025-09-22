Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de septiembre de 2025 LEGISLATIVAS 2025

La CGT y las dos CTA presentan a sus candidatos en La Plata junto al Gobernador

El Club Atenas de la capital bonaerense será el escenario en el que se espera la participación de Axel Kicillof junto a los seis postulantes del movimiento sindical. Expectativas por un nuevo acto de campaña de Fuerza Patria.

Compartir