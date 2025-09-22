22 de septiembre de 2025
LEGISLATIVAS 2025
La CGT y las dos CTA presentan a sus candidatos en La Plata junto al Gobernador
El Club Atenas de la capital bonaerense será el escenario en el que se espera la participación de Axel Kicillof junto a los seis postulantes del movimiento sindical. Expectativas por un nuevo acto de campaña de Fuerza Patria.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el encargado de presentar en sociedad a los candidatos de Fuerza Patria para las próximas elecciones surgidos del mundo sindical.
El mandatario bonaerense cerrará el plenario de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que tendrá lugar el lunes, y del que participará también la Confederación General del Trabajo (CGT). El acto tendrá lugar a partir de las 14 en el Club Atenas, pero se espera a las 16 al Gobernador.
El plenario servirá como presentación de los seis gremialistas que integran la nómina de FP para las elecciones del 26 de octubre. Se tratan de Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (hijo), Hugo Yasky, Oscar de Isasi y Daniel Catalano.
Kicillof será el orador principal del evento, del que también participará el primer candidato a diputado nacional de la lista del peronismo, Jorge Taiana. Asimismo, se espera la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak.
También estarán el secretario general de la CTA A nacional, Hugo Godoy y el ministro de trabajo provincial, Walter Correa, entre otros.
Desde las centrales obreras destacaron la importancia obtenida en la representación de la lista nacional. En ese sentido, uno de los impulsores y candidato a legislador, es el secretario general de la CTA Autónoma de provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, remarcó que “para derrotar las políticas de ajuste, entrega y saqueo de Milei e iniciar un proceso de transformación profundo en la Argentina, es imprescindible la presencia del movimiento de trabajadores y trabajadoras en los distintos estamentos donde se toman decisiones sobre políticas de Estado. Somos los que generamos la riqueza y queremos protagonizar una más justa distribución de la misma”.
En ese sentido, el secretario general de la CTA de los Trabajadorxs Bonaerense, Roberto Baradel señaló la necesidad de “construir un horizonte en el cuál la clase trabajadora vuelva a ser el sujeto de transformación de un proyecto político que vuelva a poner a nuestra Patria en el camino de la Justicia Social, la independencia económica y la soberanía política. Por eso la participación y la representación en las listas es uno de los objetivos que las y los trabajadores organizadas/os creemos necesario”.