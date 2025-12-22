Apps
Lunes, 22 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
22 de diciembre de 2025
ESCENARIOS

La pelea por la AGN reconfigura el mapa de alianzas en el Congreso

El acuerdo del Gobierno con el peronismo para cubrir cargos en la Auditoría General dejó al PRO afuera y abrió una nueva etapa de desconfianza política.

La pelea por la AGN reconfigura el mapa de alianzas en el Congreso
Compartir

La decisión del PRO de presentar un amparo judicial para frenar la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó al descubierto una nueva fractura política entre el macrismo y La Libertad Avanza. Más allá de la discusión reglamentaria, el conflicto expuso el malestar del PRO por haber sido excluido de un acuerdo que el oficialismo selló con el peronismo y otros bloques provinciales para ocupar cargos clave en el principal organismo de control del Estado.

La votación cuestionada se produjo durante la madrugada, al cierre de una extensa sesión en la que la Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto 2026. Sin figurar en el temario de sesiones extraordinarias habilitado por el Poder Ejecutivo, se avanzó con la designación de tres auditores de la AGN, una resolución que fue aprobada por una amplia mayoría y que dejó afuera al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, el candidato que el PRO tenía previsto para uno de esos lugares.

Desde el macrismo denunciaron que se trató de una maniobra “inconstitucional”, realizada sin dictamen de comisión ni debate parlamentario, en violación de los límites que rigen las sesiones extraordinarias. Pero el planteo jurídico fue acompañado por una crítica política directa: el PRO acusó a La Libertad Avanza de priorizar un entendimiento con el peronismo antes que sostener el vínculo con su principal socio parlamentario, que había acompañado al Gobierno en votaciones clave desde el inicio de la gestión.

El amparo presentado por el bloque que conduce Cristian Ritondo solicita la nulidad de la resolución, una medida cautelar para suspender los nombramientos y el restablecimiento del estado institucional previo a la votación. En ese marco, las críticas internas apuntaron especialmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien el PRO responsabiliza por haber avanzado en negociaciones a espaldas del macrismo, incluso tras advertencias previas de que una maniobra de ese tipo tendría consecuencias políticas.

El conflicto tuvo además efectos colaterales para el Gobierno. En medio del enojo del PRO y de otros aliados, como sectores del radicalismo, el oficialismo decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, una de las iniciativas centrales de la agenda de Javier Milei. Aunque el Presidente intentó desescalar la tensión y negó que la votación haya sido una “traición” a Mauricio Macri, la polémica por la AGN dejó en evidencia un vínculo político más frágil y condicionó la estrategia legislativa del Ejecutivo.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

CARA A CARA

Aguinaldo pago, paritarias en enero: Kicillof recibió a los gremios sin negociaciones

El gobierno bonaerense recibió nuevamente a los gremios estatales que pedían una actualización salarial. Bianco dijo que la reunión fue “informativa” y no habrá nuevos aumentos hasta enero. "La paritaria 2025 sigue abierta", señalaron desde el Ejecutivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aguinaldo pago, paritarias en enero: Kicillof recibió a los gremios sin negociaciones

Los intendentes tiran de la cuerda

Kicillof evita la pelea, pero su espacio exige control político del PJ

La Provincia oficializó aumento en la VTV: cómo queda la tarifa

La UOCRA Seccional La Plata cerró el año con una fiesta para todos sus afiliados, solidaridad y respaldo a Iván Tobar

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET