6 de febrero de 2026
CONTRARRELOJ
Una docena de distritos, al borde de ir a internas en el PJ bonaerense: cuáles son
Kicillofistas y cristinistas/camporistas negocian a todo ritmo para cerrar acuerdos a nivel provincial, en busca del sucesor de Máximo Kirchner. Además, busca consenso en los 135 distritos para conducir los PJ locales. Una docena podrían ir a elecciones el 15 de marzo.
El reloj del peronismo de la provincia de Buenos Aires avanza y las principales figuras del partido continúan enfrascadas en llegar a un acuerdo que evite las internas. Así, el kicillofismo y el kirchnerismo apuran una definición sobre la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, tras la propuesta de Máximo Kirchner para que Axel Kicillof sea su reemplazante.
Como informó La Tecla. info, el cierre de listas fue dispuesto para este domingo 8 de febrero, por lo que la negociación no solo se centra en el acuerdo provincial sino también en cuanto a las listas que conducirán al espacio en los 135 distritos sin necesidad de ir a elecciones, previstas para el 15 de marzo.
Según pudo saber La Tecla.info, una docena de distritos mantienen aún tironeos en la conformación de la unidad, y son los que más cerca están, hasta el momento, de concurrir a las urnas el mes próximo.
En la Primera Sección electoral son Tigre y San Miguel los que aparecen en el radar de los más complicados, el primero de ellos gobernado por Julio Zamora, que en las generales jugó con la boleta de Somos Buenos Aires junto a radicales, sectores del PRO e independientes.
En tanto, Zárate, San Nicolás, San Antonio de Areco, Baradero y San Andrés de Giles los que tienen dificultades para lograr coincidencias que permitan incluir a todos los sectores internos del peronismo provincial.
Con la Tercera acordada casi por completo, a misma situación de incertidumbre se vive en la Cuarta, donde siguen las charlas en Bragado, General Arenales y Trenque Lauquen.
También está pendiente el acuerdo interno en Mar del Plata, Tandil y Balcarce, todos distritos pertenecientes a la Quinta Sección.
A nivel provincial, las reuniones formales comenzaron este martes, pero las conversaciones ya venían desde hace varios días atrás. Los delegados elegidos por cada sector ya son viejos conocidos en este nuevo esquema que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, del kicillofismo están Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Verónica Magario,. Por otro, del kirchnerismo están Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara, Federico Otermín.