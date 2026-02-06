Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de febrero de 2026 CONTRARRELOJ

Una docena de distritos, al borde de ir a internas en el PJ bonaerense: cuáles son

Kicillofistas y cristinistas/camporistas negocian a todo ritmo para cerrar acuerdos a nivel provincial, en busca del sucesor de Máximo Kirchner. Además, busca consenso en los 135 distritos para conducir los PJ locales. Una docena podrían ir a elecciones el 15 de marzo.

