Momentos decisivos que empujan a Kicillof a hacerse cargo del PJ bonaerense

El peronismo de la provincia de Buenos Aires continúa en plenas negociaciones para llegar a un acuerdo entre el kicillofismo y el kirchnerismo para definir la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ). Axel Kicillof fue propuesto por Máximo Kirchner para que se haga cargo y ahora buscan consenso pleno para llegar a una definición.



El cierre de listas fue dispuesto para este domingo 8 de febrero tanto para el Consejo Provincial como para las autoridades partidarias de los 135 distritos. En ese sentido, la entrega de avales para quienes quieran presentarse como candidatos continúa vigente para el mismo día de presentación de postulantes.



En los diferentes campamentos buscan evitar ir a una elección el 15 de marzo para la conducción provincial y buscan lo mismo para los PJ locales. De todos modos, en los territorios será más complejo llegar a un acuerdo en todos los municipios, por lo que se espera achicar el margen de disputas en las urnas.



Las reuniones formales comenzaron este martes, pero las conversaciones ya venían desde hace varios días atrás. Los delegados elegidos por cada sector ya son viejos conocidos en este nuevo esquema que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, del kicillofismo están Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Verónica Magario,. Por otro, del kirchnerismo están Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara, Federico Otermín.



“Estamos en el camino para llegar a un acuerdo”, dijo a La Tecla una voz al tanto de las negociaciones sobre el estado de situación. El optimismo comienza a ganar terreno, pero las desconfianzas persisten en medio de una pelea que divide aguas claramente y que no se saldará con un acuerdo por la conducción partidaria.



Cerca del Gobernador sostienen que sólo podría tomar el mando del PJ bonaerense si hay un consenso pleno de todos los sectores. Mientras tanto, niegan que por ahora haya dado el sí a la propuesta que le hizo Máximo Kirchner y sacudió el escenario.



No obstante, en la tarde del jueves comenzó un clamor que por ahora se mantiene solitario para que Kicillof sea el conductor. La regional de Quilmes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) publicó un comunicado y lanzó: “Proponemos avanzar hacia una unidad doctrinaria y programática, con la convicción de que debe ser Axel –o quien él designe– el próximo presidente del Partido Justicialista bonaerense. Necesitamos un partido que acompañe sin fisuras al gobierno provincial, defienda sus políticas y mantenga abiertas sus puertas a todos los sectores del movimiento”.



El pedido vino de varias organizaciones que tienen base en el distrito que conduce Mayra Mendoza, una de las principales dirigentas de La Cámpora. Además, entre las firmas, aparece la agrupación que Eva Perón, que es impulsada por Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda.



En el MDF todavía existen diferencias en torno a la decisión que debe tomar el Gobernador y podría implicar nuevos dolores de cabezas internos. Están aquellos que dicen que debe aceptar ser el mandamás, pero hay otros que dicen que no debe hacerlo porque quedaría en evidencia que “fue impuesto por Máximo”.



Entre los puntos de negociación también se encuentra quien se queda con el control del Congreso del partido, el órgano de decisión que posee un enorme peso. Actualmente está presidido por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, que se encuentra en un enfrentamiento abierto con el camporismo y con un sector del Movimiento Evita.



Se trata del máximo órgano deliberativo del partido a nivel provincial. Entre sus funciones centrales se encuentran: la designación de las autoridades de control interno —como la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora—, la aprobación de su propio reglamento y la supervisión general del funcionamiento partidario. También define el programa de acción política y la plataforma electoral para la provincia, autoriza alianzas y faculta al Consejo Provincial para avanzar en iniciativas electorales.



Además, controla la gestión económica del partido, analiza balances e informes de los bloques legislativos, puede intervenir los consejos distritales ante graves irregularidades y actúa como instancia de apelación frente a sanciones partidarias. A su vez, tiene atribuciones para reformar la Carta Orgánica y convocar a elecciones en caso de acefalia de la conducción provincial.



“Estamos esperando que el MDF confirme las pretensiones”, dicen desde uno de los rincones del peronismo sobre la situación de la presidencia del Congreso. No sería descabellado pensar en un espacio que quede para otro sector que no sea del kicillofismo si se tiene en cuenta el mapa actual en el que Kirchner - Espinoza se reparten los espacios.



No obstante, la insistencia del MDF para que el partido se encuadre con la gestión de Kicillof abre incógnitas sobre lo que se pueda resolver. “Seguimos hablando”, comentaron este viernes a media mañana sobre las negociaciones que desembarcarán seguramente con el Gobernador al frente del PJ.