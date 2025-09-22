22 de septiembre de 2025
NUMEROS BONAERENSES
Presupuesto 2026: Kicillof pone condiciones antes de enviarlo a la Legislatura
El mandatario provincial afirmó que el proyecto se basará en proyecciones nacionales y subrayó la importancia de lograr leyes clave para su gobierno.
El gobernador Axel Kicillof se refirió a la presentación del presupuesto provincial para el próximo año, asegurando que aún se está evaluando y que será anunciado cuando se tenga la decisión final. “Cuando tengamos una decisión de qué vamos a mandar, lo vamos a anunciar”, dijo, y agregó que el presupuesto debe basarse en las estimaciones del nacional, pese a que, según señaló, “esas estimaciones son proyecciones”.
“Ya no sé cómo va a reaccionar la Legislatura si ahora mandamos con esta situación. Pero estamos evaluando, además lleva un tiempo y necesitábamos las estimaciones nacionales para formular el presupuesto”, sostuvo Kicillof, quien enfatizó que la inestabilidad del dólar y los precios hace que el proceso sea complicado, aunque subrayó la importancia de contar con un presupuesto que pueda ser votado.
En relación a la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump, el mandatario provincial cuestionó la coherencia de las políticas del Gobierno nacional. “Sabemos ya que ese club, de gobiernos de ultraderecha del que participa Javier Milei está de acuerdo con muchas de esas políticas, pero con otras no. Por ejemplo, si va a ir a Estados Unidos, estaría bueno que Milei le pregunte a Trump si hay que defender o no, proteger o no a la industria nacional. Porque Trump está convencido de que hay que tomar medidas incluso proteccionistas clásicas, como los aranceles, para proteger la producción y el trabajo nacional. Y Milei no para de abrir las importaciones, de regular determinados sectores, lo que ha redundado en una pérdida de empleo y capacidades productivas en una utilización muy reducida de la capacidad instalada”.
Sobre la conformación y accionar de la próxima legislatura, Kicillof señaló: “Con respecto a las decisiones que vamos a tomar en la legislatura, la verdad que sé que hay noticias, que hay trascendidos. Cuando tomemos una decisión, esto se hará público. No voy a adelantar, pero sí sé que ante la legislatura, el Gobierno de la provincia ha presentado varios proyectos que todavía no fueron aprobados por diferentes circunstancias. Así que esperamos poder insistir y que se consiga la aprobación de leyes importantes que tenemos presentadas ante la legislatura y que nuestros bloques han insistido con esto, pero no hemos conseguido los votos necesarios. Esperemos poder hacerlo porque necesitamos esas leyes para nuestro gobierno, para nuestro bien”.