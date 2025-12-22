Apps
Lunes, 22 diciembre 2025
22 de diciembre de 2025
DRAMATICO

Hackeo masivo a Pornhub

El grupo cibercriminal Shiny Hunters accedió a información privada a través de una brecha en la plataforma de análisis Mixpanel

Hackeo masivo a Pornhub
Una filtración de datos ha sacudido a Pornhub, una de las plataformas de contenido para adultos más visitadas del mundo, exponiendo información de 200 millones de usuarios premium. 

El incidente ocurrió a través de una vulnerabilidad en Mixpanel, un proveedor externo de análisis de datos que Pornhub utilizaba anteriormente.

El grupo de hackers conocido como Shiny Hunters se atribuyó la responsabilidad del ataque. Entre la información comprometida se incluyen correos electrónicos, ubicaciones aproximadas, historiales de búsqueda, registros de visualización de vídeos y detalles de descargas realizadas por los usuarios.

Pornhub enfatizó que no se vieron afectadas contraseñas, datos de pago ni información bancaria, ya que la brecha se limitó a datos analíticos históricos.
Los hackers han amenazado con contactar directamente a los suscriptores premium para presionar a la empresa o a los individuos afectados.

La compañía ha iniciado una comunicación directa con sus usuarios premium, alertándolos sobre el riesgo de recibir mensajes fraudulentos de terceros que podrían explotar la información filtrada.

 

