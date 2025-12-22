Aguinaldo pago, paritarias en enero: Kicillof recibió a los gremios sin negociaciones
El gobierno bonaerense recibió nuevamente a los gremios estatales que pedían una actualización salarial. Bianco dijo que la reunión fue “informativa” y no habrá nuevos aumentos hasta enero. "La paritaria 2025 sigue abierta", señalaron desde el Ejecutivo.
A horas de que los diferentes sectores internos del PJ bonaerense llegaron a un acuerdo para convocar a la renovación de autoridades partidarias a nivel provincial y local, el Movimiento Derecho al Futuro convocó a un encuentro esta tarde en Ensenada, que contará con la presencia de unos 1.500 dirigentes del kicillofismo.
En la previa, el gobernador Axel Kicillof recibió a los dirigentes de los gremios estatales de la Provincia, con quienes repasará la situación económica de la administración provincial y, claro está, sobre el futuro de las paritarias. El 2025 fue un año complicado en materia económica para la provincia de Buenos Aires. La caída en la recaudación y la falta de coparticipación por parte del gobierno nacional afectó a las arcas bonaerenses.
Los gremios, por su parte, quieren conseguir mayores salarios, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Con el ministro de Trabajo, Walter Correa, los gremios bonaerenses advirtieron por la necesidad de una actualización salarial, ya que la última fue en el mes de octubre, gracias a un acuerdo alcanzado en agosto de un 5% en dos tramos. Por esto, varios gremios pidieron la reapertura urgente de la negociación paritaria.
“La reunión es informativa y está vinculado a la situación del trabajo en la provincia”, sentenció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa matutina que realizó este lunes. A su vez, también confirmó que el pago del aguinaldo se efectivizó por completo, cumpliendo con la promesa de que se depositaría antes de fin de año.
Por su parte, esta situación generó cierto malestar en los gremios bonaerenses, que hace meses reclaman por una apertura de negociaciones. Al ver que los pedidos de las bases obreras no fueron contemplados, los gremios solicitaron que haya un aumento retroactivo a noviembre del 2025, ya que pusieron sobre la mesa que a los salarios se los comió la inflación en el último tiempo.
Desde el Ejecutivo puntualizaron que junto a Kicillof estuvieron los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, quienes comunicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026.
"La Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales. A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones", explicaron.
Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.
Participaron también por el Ministerio de Economía el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y la directora de Gestión de la Negociación Colectiva, Valeria Cortez; y por la Secretaría General de Gobierno, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris.
Cabe recordar que las organizaciones sindicales reclamaron la urgente apertura de las negociaciones para recomponer los salarios, explicando que la inflación sigue carcomiento el poder adquisitivo de los trabajadores.
Luego de ATE y los judiciales nucleados en la AJB, llegó el turno de los docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes solicitaron la reapertura urgente de la negociación.
El gremio lo comunicó a través de un escrito en su página web, que rápidamente fue viralizado por redes sociales: “El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025”.
“El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, sentenciaron desde el Frente compuesto por AMET - FEB - SADOP - SUTEBA - UDOCBA.