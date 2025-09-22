Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de septiembre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

PBA destina $60 millones a caminos rurales en medio de fuertes reclamos

La inversión en Benito Juárez busca mejorar la conectividad productiva y educativa, mientras productores de Azul y Bolívar denuncian que, pese a pagar millonarias tasas viales, los accesos siguen intransitables y muchas veces deben financiar las reparaciones por su cuenta.

