Los intendentes tiran de la cuerda

En busca de ingresos, muchos jefes comunales bonaerenses recurrieron a controvertidos aumentos o a la creación de nuevos gravámenes. La pelea con la Nación y los cargos más insólitos.
Por S. Lalaurette y F. Messina
En el top ten de las cosas impopulares, las tasas municipales seguramente rankean bastante alto. Por eso es que todo aumento o incorporación de un nuevo gravamen tiene un efecto irritante. En la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes recurrieron a estos métodos para procurarse fondos el año que viene, y la polémica no tardó en estallar, tanto en sus distritos como en ásperos intercambios con el gobierno nacional.
Subas de tasas que duplican la carga sobre el bolsillo de los vecinos, métodos poco ortodoxos para cobrarlas y gravámenes directamente insólitos le dan marco a una controversia que se agrava con la llegada de un nuevo año en recesión, y que la Nación agita periódicamente.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viene fustigando a los intendentes (sobre todo peronistas y del conurbano) por sus cobros “desmedidos”. Este año la Secretaría de Comercio, que depende de su cartera, emitió una resolución que impedía la inclusión de tasas municipales en las boletas de servicios públicos como electricidad y agua corriente.
En aquel momento los intendentes le torcieron el brazo: los jefes comunales de Quilmes (Mayra Mendoza, ahora diputada), San Martín (Fernando Moreira), Escobar (Ariel Sujarchuk) y Moreno (Mariel Fernández), lograron que la Justicia les diera la razón, permitiendo que esta práctica continuara. Pero el ministro volvió a la carga sobre la última parte del año: ahora agita las iras contra los alcaldes de Pilar y Cañuelas, Federico Achával y Marisa Fassi, respectivamente, por crear o aumentar tasas en busca de sumar fondos para sus municipios.
En la disputa se mencionan gravámenes que suenan absurdos, como cargos por tener perros peligrosos, por vender rifas en la vía pública, por tener ascensor en una vivienda privada o por poner muñecos inflables para hacer publicidad.
Los que van a contramano
Dos intendentes fueron las excepciones a la regla y plantearon una ordenanza Fiscal e Impositiva sin aumentos en las tasas municipales.
Por el lado de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, se simplificaron alícuotas de 36 actividades, que a partir de ahora pasan a la alícuota general. Se redujeron los costos de las licencias de conducir y se eliminaron los certificados de legalidad. También dejarán de cobrarse siete trámites administrativos, como certificados de libre deuda y registros de firmas.
Por el lado de Coronel Pringles, comandado por Lisandro Matzkin, el Ejecutivo envió el proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva donde anunció que eliminará 107 tasas. Dicha simplificación tributaria apunta a reducir la burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida de los vecinos y del propio sistema municipal. El intendente sentenció que se trata del noveno ejercicio consecutivo con equilibrio fiscal, además de beneficios para quienes cumplan con los pagos a tiempo.
ARRECIFES
Fernando Bouvier
El intendente Fernando Bouvier envió al Concejo la ley Fiscal Impositiva con una importante serie de aumentos, de los más elevados de toda la provincia de Buenos Aires. Hubo un 100% de aumento en las tasas y contribuciones fijas. Pero si se compara con el primer semestre de 2025, la suba asciende a 168%.
También habrá nuevas configuraciones en las categorías para abonar la tasa de Seguridad e Higiene. Por el lado de lo destinado al sueldo de los trabajadores municipales, no se proyectan nuevos aumentos respecto al básico que perciben.
AZUL
Nelson Sombra
En el distrito gobernado por el intendente Nelson Sombra hubo un fuerte revuelo durante el 2024 por la llegada de la Tasa de Servicios Esenciales. La misma alcanzaba a cada hectárea de tierra con el equivalente a una fracción o un litro de gasoil, dependiendo de la explotación que esté siendo ejercida en el terreno.
A principios de diciembre la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró inválida la votación por la cual se sancionó la creación del impuesto y por ende quedó sin efecto el cobro de la misma.
CAÑUELAS
Marisa Fassi
Otra intendenta que se ganó las críticas del gobierno nacional por suba de tasas es Marisa Fassi. En la presentación del paquete fiscal para el próximo año, desde el municipio intentarán aplicar el aumento de una tasa municipal sobre la hacienda que impacta directamente en el precio de la carne.
La Tasa Guía Municipal tendrá una suba del 124% y generó una serie de críticas al municipio. La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores también cuestionó el aumento por no coincidir con la inflación anual y lo catalogaron como un “aumento desproporcionado”.
BRAGADO
Sergio Barenghi
Durante la presentación del Presupuesto 2026 y la ordenanza Fiscal e Impositiva de Bragado, el municipio incorporó una Tasa de Salud que equivale al 28% del monto abonado por la Tasa de Servicios Urbanos, cuyos fondos serán destinados a fortalecer el sistema sanitario local.
Desde la oposición al intendente Sergio Barenghi ya pusieron reparos ante esta situación, lo que generará un fuerte debate legislativo en los próximos días. El presupuesto del municipio para el próximo año ascenderá a 47.000 millones de pesos si tiene el visto bueno en el Concejo Deliberante.
CORONEL SUÁREZ
Ricardo Moccero
El campo puso el grito en el cielo contra el intendente peronista Ricardo Moccero porque en el municipio presentaron el Presupuesto 2026 y la ordenanza Fiscal e Impositiva con un aumento en la tasa vial y la ampliación de porcentajes de libre disponibilidad municipal, con un aumento del 94%.
El esquema vigente de la tasa vial establece un pago de $8.500 por hectárea y tendrá un nuevo 10% de sobretasa de acuerdo a la ordenanza presentada. También intenta aplicar una sobretasa del 10% y otro 2% sobre los combustibles vendidos en el municipio.
GENERAL ALVARADO (MIRAMAR)
Sebastián Ianantuony
Durante el tratamiento del Presupuesto y la Impositiva en el distrito gobernado por Sebastián Ianantuony se encendió la polémica por la denominada “tasa metegol”.
El artículo 55 de la ordenanza aplica un impuesto al funcionamiento de juegos o aparatos en el espacio público. En Miramar, el municipio cobra $3.500 por mes por cada metegol en cada establecimiento.
Desde el municipio tuvieron que aclarar el panorama y sentenciaron que “los Derechos a Espectáculos Públicos” que están en la Ordenanza Fiscal e Impositiva “desde hace más de 20 años”.
GENERAL VIAMONTE
Franco Flexas
En el distrito gobernado por el intendente Franco Flexas también hay tensión entre el Ejecutivo y el campo por una considerable suba en la tasa vial municipal.
Desde el municipio lanzaron la ordenanza impositiva con una suba del 184%, según indicaron desde la Sociedad Rural, lo que encendió las alarmas del sector agropecuario. El campo manifestó su rechazo contundente al aumento del impuesto y convocó a movilizaciones para impedirlo.
Los productores plantearon que el aumento es “desmedido” debido al contexto de inundaciones que sufren en los campos del distrito.
MORÓN
Lucas Ghi
Además de los constantes conflictos internos, también se le sumó un nuevo inconveniente al intendente peronista Lucas Ghi.
A la hora de presentar la ordenanza Fiscal e Impositiva, el oficialismo quería aumentar un 30% en promedio de la Tasa por Servicios Generales. Hubo un fuerte debate en el Concejo Deliberante de Morón, la votación fue reñida, pero hubo doce votos en contra por parte de la oposición y finalmente la ordenanza no fue aprobada, por lo cual no podrá aplicar la tasa.
También está en suspenso la aprobación del Presupuesto 2026.
PARTIDO DE LA COSTA
Juan de Jesús
Desde la oposición al intendente Juan de Jesús encendieron las alarmas por una fuerte suba en la Tasa por Servicios Generales en el Partido de La Costa.
Según indicó el economista Damián Di Pace, quieren instalar un aumento del 185% en dicho tributo. Sobre la valuación del año 2024, las subas por localidades ascienden a 185% en Santa Teresita y Villa Robles, 170% en Costayres, 165% para Costa Esmeralda, 160% para La Lucila del Mar, 160% para Punta Médanos, 145% para Northbeach, 140% para Mar de Ajó y 140% para San Bernardo.
PINAMAR
Juan Ibarguren
Otro distrito que tendrá suba de impuestos locales es el comandado por el intendente PRO, Juan Ibarguren.
El oficialismo presentó el Presupuesto 2026 y la Fiscal Impositiva con un 40% sobre las tasas municipales a partir del mes de enero. También se estima una sobretasa del 5% para Seguridad que será destinada a la compra de móviles para la Guardia Urbana.
Deberá ser tratado en el Concejo, pero desde la oposición indican que puede duplicar la inflación y afectar considerablemente a comercios, industrias y a la hotelería del distrito.
ROJAS
Román Bouvier
El intendente Román Bouvier había enviado al Concejo Deliberante un paquete fiscal que incluía una tasa municipal de $50 por cada litro de combustible cargado en las estaciones de servicio de Rojas. Era la primera vez en la historia que se intentaba cobrar ese impuesto.
La ordenanza fiscal e impositiva también contemplaba aumentos en la tasa de alumbrado público y una baja de alícuotas a la multinacional Bayer.
El intendente debió dar marcha atrás con el impuesto al combustible, catalogándolo como “un error”.
SAN ANDRÉS DE GILES
Miguel Gesualdi
Igual que en Bragado y en Chacabuco, en este partido bonaerense generó polémica la creación de una tasa de salud.
El intendente Miguel Gesualdi recurrió a ese método para paliar la falta de recursos en el hospital municipal San Andrés, que se lleva una porción considerable de los recursos de la comuna.
La creación de la nueva tasa es una respuesta a los críticos de la gestión de Gesualdi, como la diputada radical María Belén Malaisi, que denunció que el hospital está deteriorado y que faltan insumos y anestesistas, además de que el mamógrafo ya no funciona.
SALADILLO
José Luis Salomón
La Ordenanza Fiscal 2026 enviada por el intendente radical José Luis Salomón, que actualiza las tasas por encima de la inflación, dividió a los ediles de tal manera que el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Armendáriz, debió desempatar usando su facultad de voto doble.
Algo que desde la oposición fue cuestionado, bajo el argumento de que esa ordenanza requiere una mayoría absoluta. Desde Unión por la Patria pidieron que la votación se declarara nula y citaron jurisprudencia: en Pinamar pasó lo mismo y la Suprema Corte invalidó la votación.
PILAR
Federico Achával
Otro de los intendentes que recibió una lluvia de críticas por impulsar un fuerte aumento de tasas municipales fue Federico Achával.
La modificación de la Tasa de Derecho Ambiental fijó un recargo del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra y eso afectaría directamente al precio de los alimentos en los supermercados, pero también en centros comerciales, hoteles e industrias.
La alícuota comenzó a regir a partir del 1 de diciembre pasado. Este aumento provocó las críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien indicó “no comprar alimentos” en Pilar.