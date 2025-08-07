7 de agosto de 2025
CONTRA LA GRIETA
González Becares: “Esta elección tiene que ser de personas, no de partidos”
El candidato a diputado del frente Es con Vos, Es con Nosotros dijo que aspira a captar los votos de los que están hartos tanto del kirchnerismo como de Milei. Y que lo que la provincia necesita es un Estado presente, “pero para organizar y conducir, no para andar regalando”.
Hernán González Becares cree que éste es el momento justo para ir por una banca en la Legislatura. “La grieta es más grande que nunca y en el medio no hay nada. No hay ninguna propuesta para la gente que no quiere la historia de tantos años de saqueo del kirchnerismo, ni tampoco un gobierno tan violento como el de Milei”, afirma. Por eso se postula como candidato a diputado por un frente que aspira a romper esa polarización: la alianza Es con Vos, Es con Nosotros, que lo tiene a la cabeza de la lista en la sexta sección electoral.
Oriundo de Bahía Blanca y de estrecha relación con el movimiento obrero (es abogado de la UOCRA y otros sindicatos), González Becares dijo a La Tecla que “el obrero no llega a fin de mes”, que no se ve una recuperación de la economía y que, “aunque el gobierno diga que baja la inflación, la gente no ve eso”.
Entre los proyectos que el abogado tiene en carpeta para presentar en la Legislatura está el de crear una especie de “Plan PROCREAR bonaerense” para atacar el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires. También apunta a eliminar totalmente el sistema de mediación judicial, que “ha fracasado en su objetivo y lo único que ha hecho es encarecer el acceso a la Justicia”.
Además, González Becares consideró que la Provincia debería rescindir el contrato con Aguas Bonaerenses SA (ABSA) para la provisión del servicio de agua y cloacas, que es “un desastre”, y crear una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) para que se haga cargo del área en Bahía Blanca.
Tanto el sistema de SAPEM como el “PROCREAR bonaerense” tienen un punto en común: la participación del Estado provincial en los emprendimientos, pero con financiación por parte de empresas privadas, en un caso, y de los usuarios finales, en el otro. González Becares cree que ese es el camino.
“Yo estoy en contra de las privatizaciones tal como las está planteando el gobierno nacional. No estoy de acuerdo con esta retirada del Estado que propone desde la ideología minarquista. El Estado tiene que estar presente. Pero presente para organizar y conducir, no para andar regalando dinero”, dijo.
Para quienes no pueden acceder a un sistema como el del PROCREAR, dijo que también tiene en carpeta un proyecto para hacer loteos con terrenos que hoy son de dominio de la Provincia, facilitando a la gente que se construya su propia vivienda sin tener que sufragar de 30.000 dólares para arriba para tener su terreno.
A pesar de que insiste en que la grieta es más intensa que nunca, González Becares dijo que confía en que Es con Vos, Es con Nosotros tendrá un buen resultado en las elecciones.
“Nosotros vamos por los votos de aquellas personas que eran independientes y votaron a Milei y que ya no quieren volver a votarlo. Y también por los peronistas que hoy están mirando hacia otro lado para ver qué opciones hay dentro del peronismo”, dijo.
Además, cifra su esperanza en que en estos comicios desdoblados sean las boletas locales las que traccionen los votos.
“Esperamos que esta elección no se nacionalice”, dijo el candidato. “Nuestros candidatos locales tienen un impulso muy fuerte, son muy conocidos, y creemos que la gente los va a acompañar. Ésta tiene que ser una elección de personas, no de partidos.”