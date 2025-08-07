Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de agosto de 2025 CONTRA LA GRIETA

González Becares: “Esta elección tiene que ser de personas, no de partidos”

El candidato a diputado del frente Es con Vos, Es con Nosotros dijo que aspira a captar los votos de los que están hartos tanto del kirchnerismo como de Milei. Y que lo que la provincia necesita es un Estado presente, “pero para organizar y conducir, no para andar regalando”.

