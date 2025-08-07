7 de agosto de 2025
CRONOGRAMA
Elecciones nacionales: hasta cuándo hay tiempo para presentar alianzas
La Justicia Federal dio a conocer el cronograma de plazos vigente para registrar coaliciones con la intención de participar de los comicios del 26 de octubre. Los detalles.
De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, ya resolvió los plazos y modalidades para las presentaciones requeridas. El mismo es de acuerdo al cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral. La novedad será que el sufragio de emitirá por medio de la Boleta Única de Papel.
Las alianzas transitorias y confederaciones, cuyo plazo vence el día 7 de agosto, podrán registrarse hasta el viernes 8 de agosto a las 9:30, por aplicación del plazo de gracia previsto en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La reserva de color para figurar en la boleta única de papel, que vence el día 12 de agosto, podrá realizarse hasta el miércoles 13 de agosto a las 9:30.
Por su parte, la presentación de listas de candidatos a diputados nacionales tendrá, como fecha límite, el domingo 17 de agosto a las 24:00, con habilitación de día y horas inhábiles conforme lo ya dispuesto por la Cámara Nacional Electoral.
El cronograma completo dispuesto por la Justicia Federal